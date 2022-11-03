Под Минском сдают в аренду особняк за $10 тысяч в месяц 12 3.11.2022, 21:02

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Как выглядит жилье за такие деньги.

В деревне Тарасово, что в двух километрах от Минска, на длительный срок сдается особняк. Стоимость аренды впечатляет — денег, заплаченных всего за несколько месяцев съема жилья хватит, чтобы купить квартиру в столице. «Зеркало» посмотрело, за что просят такую сумму.

Коттедж построен в 2010 году, его общая площадь превышает 1000 «квадратов», жилая — больше 600, под кухню отведено более 40 м².

В доме восемь комнат, бассейн, джакузи, душевая кабина, бытовая и видеотехника, арендаторам оставят и компьютер. Рядом с коттеджем есть беседка, место для шашлыков.

Один месяц аренды — 10 000 долларов в месяц.

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