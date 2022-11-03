ЕС поручил юристам готовить конфискацию активов ЦБ РФ 3 3.11.2022, 21:06

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Резервы Банка РФ планируют использовать для финансирования послевоенного восстановления Украины.

Евросоюз изучает возможность использования замороженных резервов Банка России для финансирования послевоенного восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, дискуссии находятся на ранней стадии, и к ним привлечены юристы, которым предстоит решить: каким образом оформить де-факто конфискацию десятков миллиардов евро, попавших под санкции в европейских странах.

США, Евросоюз и страны G7 отчитались о блокировке половины российских ЗВР, или около 300 млрд долларов. В Европе по состоянию на май удалось заморозить 27 млрд евро, но с тех пор сумма увеличилась говорят источники Bloomberg.

По данным самого ЦБ РФ, перед войной он держал 33,9% активов в европейской валюте, или около 208 млрд долларов при общем размере ЗВР 612,9 млрд долларов на 1 января.

Любые действия с замороженными активами центробанка коснутся средств, находящихся в Европе. Вопрос долларовых резервов обсуждался с администрацией Джо Байдена, но готовы ли американские чиновники присоединиться к жесткому шагу, пока остается неясным, говорят источники Bloomberg.

Сейчас юристы пытаются внимательно проанализировать ситуацию и понять, что именно можно сделать, рассказывает один из них: любое предложение должно быть юридически безупречным, поскольку создаст прецедент, а одобрить его предстоит всем странам-членам Евросоюза. Некоторые из них могут воспринять идею с неохотой, даже несмотря на то, что это снимет проблему расходов на восстановление Украины после боевых действий.

Правительство Украины оценивает такие расходы в 750 млрд долларов — сумму, которая вдвое превышает замороженные российские активы, даже если учесть арестованные счета и имущество олигархов на 17,5 млрд евро.

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