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Разработчик с белорусскими корнями Belka Games закрывает российский офис

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  • 3.11.2022, 21:17
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Разработчик с белорусскими корнями Belka Games закрывает российский офис

Компания окончательно уходит из страны.

Разработчик мобильных игр с офисом в Беларуси Belka Games объявил о закрытии российского офиса. Компания релоцировала из него более 200 сотрудников за 7 месяцев, пишет Devby.io.

— Принято решение об окончательном прекращении деятельности российского офиса. Компания продолжает оперирование и расширение команды в Европе, — заявил CEO студии Александр Богданов.

Ранее сотрудники Belka Games сообщали об увольнениях в Беларуси, России и даже Литве. По словам одного из сотрудников, в августе уволили более 50 человек.

Belka Games была основана в Беларуси в 2010 году. Компания разрабатывает социальные и мобильные игры.

По итогам прошлого года Belka Games вошла в топ-3 по размеру полученной выручки среди паблишеров с белорусскими корнями (2-е место). Компания получила 130,7 миллиона долларов. По сравнению с 2020 годом выручка выросла на 44,5%. Belka Games вошла в топ-100 мобильных паблишеров мира по версии App Annie, в топ-20 по выручке в регионе ЕМЕА.

По данным аналитической платформы Sensor Tower, в августе этого года выручка Belka Games составила 7 миллионов долларов. Для сравнения, за август прошлого года компания получила выручку в размере 11 миллионов долларов.

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