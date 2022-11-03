ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет 1 3.11.2022, 21:22

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Победил блок Нетаньяху.

Глава ЦИК Израиля Орли Адас объявила о завершении подсчета голосов избирателей на выборах в Кнессет. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

По итогам выборов мандаты распределились следующим образом:

Ликуд – 32 мандата

Еш Атид – 24

Ционут Датит – 14

Махане Мамлахти – 12

ШАС – 11

Яадут а-Тора – 7

НДИ – 6

РААМ – 5

ХАДАШ-ТААЛ – 5

Авода – 4

Партии МЕРЕЦ и Балад не преодолели электоральный барьер, и не попадают в Кнессет следующего созыва.

До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля Ицхаку Герцогу. У него будет семь дней для консультаций с представителями вошедших в Кнессет фракций для того, чтобы решить, на кого будет возложено формирование будущей коалиции.

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