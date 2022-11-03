ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет

ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет1
- 3.11.2022, 21:22
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Победил блок Нетаньяху.
Глава ЦИК Израиля Орли Адас объявила о завершении подсчета голосов избирателей на выборах в Кнессет. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
По итогам выборов мандаты распределились следующим образом:
Ликуд – 32 мандата
Еш Атид – 24
Ционут Датит – 14
Махане Мамлахти – 12
ШАС – 11
Яадут а-Тора – 7
НДИ – 6
РААМ – 5
ХАДАШ-ТААЛ – 5
Авода – 4
Партии МЕРЕЦ и Балад не преодолели электоральный барьер, и не попадают в Кнессет следующего созыва.
До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля Ицхаку Герцогу. У него будет семь дней для консультаций с представителями вошедших в Кнессет фракций для того, чтобы решить, на кого будет возложено формирование будущей коалиции.