Исследование: В Литву переехали около 40 тысяч белорусов 3.11.2022, 21:42

Около 86% покинули Беларусь по политическим мотивам.

По данным Литовского центра исследований Восточной Европы, сейчас в Литве находится около 40 тысяч граждан Беларуси. Такое количество выявили опрос и интервью, направленные на определение основных причин прибытия белорусов в Литву.

Как считают литовские специалисты, война России в Украине стала сигналом того, что временное переселение в Литву может занять больше времени, чем до сих пор думало большинство белорусов. Такая ситуация может парадоксальным образом стимулировать желание белорусов сильнее интегрироваться в Литве (как отдельных людей, так и организации).

По данным проведенного опроса, около 86% респондентов покинули Беларусь по политическим мотивам. Большинство приехавших в Литву — люди трудоспособного возраста, имеющие на новом месте постоянный источник дохода (почти 70% опрошенных). 68% респондентов имеют вид на жительство в Литве, 15% — гуманитарную визу, а чуть более 8% получили официальный приют или ждут решения о предоставлении убежища.

Основными причинами, по которым респонденты избрали Литву вместо другой страны, являются возможность получения визы или разрешения на временное проживание в Литве, отсутствие языкового барьера, личный опыт жизни в Литве, лучший политический климат для общественной и профессиональной деятельности, а также доверие к верховенству закона.

Приезд белорусов в Литву не создает значительных затрат для литовского бюджета, социальными программами в этой стране пользуются только 10% белорусов, при этом некоторые из этих программ реализуются неправительственными организациями.

Исследование проводилось в Литве в июне — сентябре 2022 года. Литовские социологи отмечают, что был проведен количественный опрос общественного мнения на онлайн-платформе при участии 335 респондентов, а также 11 глубинных интервью, расширяющих анализ количественных данных.

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