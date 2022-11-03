Трамп планирует снова баллотироваться в президенты США 9 3.11.2022, 21:56

Дональд Трамп

Выборы пройдут в США в 2024 году.

Экс-президент США Дональд Трамп намерен принять участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году.

Как сообщает Reuters, об этом заявили неназванные советники Трампа.

По их словам, объявить о своем участии в выборах Трамп может уже в этом месяце, поскольку «он рассчитывает получить выгоду от ожидаемой победы республиканцев на промежуточных выборах в Палату представителей», которые пройдут во вторник, 2 ноября.

«Я думаю, что он хочет баллотироваться, и объявление до Дня благодарения (24 ноября - ред.) дает ему большое преимущество перед оппонентами, и он это понимает», - заявил один из советников экс-президента.

Он также детализировал, что объявление об участии в выборах в этом месяце позволит Трампу «отбросить потенциальных соперников в борьбе за выдвижение от партии».

Как отмечает Reuters, у экс-лидера Соединенных Штатов Америки останется две недели после выборов в нижнюю палату парламента для того, чтобы анонсировать свое участие.

По данным The Washington Post, Трамп уже ведет себя как кандидат в президенты и начал обсуждать со своими советниками кандидатуры его потенциальных помощников в рамках кампании.

Также издание отмечает, что о своем участии в выборах экс-президент хочет заявить в резиденции Мар-а-Лаго, но некоторые его советники настаивают о необходимости совершить анонс в одном из колеблющихся штатов.

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