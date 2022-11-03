До +11°С будет в Беларуси 4 ноября 3.11.2022, 22:08

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды.

Туман и до плюс 11 градусов будет в Беларуси 4 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно по восточной половине страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до плюс 6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 5-11 градусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».