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До +11°С будет в Беларуси 4 ноября

  • 3.11.2022, 22:08
До +11°С будет в Беларуси 4 ноября

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды.

Туман и до плюс 11 градусов будет в Беларуси 4 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно по восточной половине страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до плюс 6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 5-11 градусов.

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