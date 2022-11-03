Пережить зиму Украине помогут страны G7
- 3.11.2022, 22:52
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Многие другие государства также уже заявили о своем намерении присоединиться к помощи.
Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в этом году председательствует в «Большой семерке», сообщила о координации действий членов G7 по оказанию помощи Украине в зимний период. Об этом сообщает издание Spiegel.
«После введенных общих санкций теперь будет идти совместная зимняя помощь от партнеров по G7», – заявила министерша перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран-членов формата.
Глава немецкого МИД обвинила Владимира Путина в «бесчеловечных» атаках на гражданскую инфраструктуру Украины и отметила, что страны G7 не позволят пожилым людям, детям и молодежи в Украине погибнуть от холода и голода.
Германия уже послала Украине более 100 генераторов для стабилизации энергосистемы, также поставляются обогреватели, насосы, жилые и санитарные контейнеры, кровати, одеяла и палатки.