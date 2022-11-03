В Толочинском районе заметили очень редкую для Беларуси березовую сову 1 3.11.2022, 23:00

1,806

Фотофакт.

В Толочинском районе заметили березовую сову. Об этом сообщил 3 ноября телеграм-канал «Дзікая прырода побач».

Березовая сова гнездится в Скандинавии и дальше на восток до Камчатки. Обычно она зимует в границах гнездового ареала, но иногда кочует на юг.

В XXI веке березовую сову в Беларуси регистрировали всего несколько раз. В этом году повезло научному сотруднику лаборатории орнитологии Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Павлу Пакулю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».