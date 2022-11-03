В Толочинском районе заметили очень редкую для Беларуси березовую сову

В Толочинском районе заметили очень редкую для Беларуси березовую сову1
- 3.11.2022, 23:00
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Фотофакт.
В Толочинском районе заметили березовую сову. Об этом сообщил 3 ноября телеграм-канал «Дзікая прырода побач».
Березовая сова гнездится в Скандинавии и дальше на восток до Камчатки. Обычно она зимует в границах гнездового ареала, но иногда кочует на юг.
В XXI веке березовую сову в Беларуси регистрировали всего несколько раз. В этом году повезло научному сотруднику лаборатории орнитологии Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Павлу Пакулю.