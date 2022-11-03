В центре Москвы исчез свет: министры на совещании с Путиным сидели в темноте 4 3.11.2022, 23:04

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Без света остались три башни «Москвы-сити».

В деловом квартале столицы России «Москва-сити» произошло отключение света, из-за чего главы двух министерств на совещании с участием президента страны-агрессора Владимира Путина сидели в темноте.

Как пишет РБК, без света остались три башни «Москвы-сити». Электричество отключилось в комплексе IQ-квартал, в котором, в частности, расположены три госведомства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

То, что министерства остались без света, оказалось заметно и на прямой трансляции совещания с участием Путина. На трансляции видно, что главы Минэкономразвития Максим Решетников и Минпромторга Денис Мантуров сидят в темноте.

Путин предложил сидящему в «Москва-сити « Решетникову доложить об инвестициях, выразил надежду, что отключение там света во время совещания не помешает.

Однако к моменту начала доклада Решетникова электричество чиновникам все-таки включили.

По данным РИА Новости, без электричества осталась только одна башня «Москвы-сити», расположенная ближе к Третьему транспортному кольцу. По данным МЧС, электроснабжение в башне уже восстановлено.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, скачок напряжения стал причиной отключения электричества в IQ-квартале, около 100 человек были эвакуированы из здания.

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