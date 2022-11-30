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Metallica анонсировала новый альбом и двухлетний тур в его поддержку

  • 30.11.2022, 1:42
Metallica анонсировала новый альбом и двухлетний тур в его поддержку

В 11-й по счету студийный альбом американских рокеров войдут 12 треков.

Культовая американская рок-группа Metallica анонсировала выход нового альбома, который будет называться «72 Seasons» и выйдет 14 апреля 2023 года. Музыканты также сообщили о том, что отправятся в двухлетний тур в поддержку пластинки, который начнется 27 апреля 2023 года с концерта в Амстердаме.

В 11-й по счету студийный альбом американских рокеров войдут 12 треков. Один из них под названием Lux Æterna группа уже выпустила в качестве сингла.

Предыдущий альбом Metallica назывался «Hardwired… To Self-Destruct» и вышел в ноябре 2016 года. Он дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, возглавил чарты в 57 странах и впоследствии получил платиновый статус в США.

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