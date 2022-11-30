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ВСУ ликвидировали молодого российского офицера Воробьева

  • 30.11.2022, 2:13
  • 1,738
ВСУ ликвидировали молодого российского офицера Воробьева

Он бомбил украинские города.

ВСУ ликвидировали молодого российского офицера Воробьева, уроженца Мичуринского района Тамбовской области Ивана Воробьева.

Об этом сообщает администрация Мичуринского района.

Его самолет был подбит в начале вторжения РФ в Украину, летчик успел катапультироваться, но после продолжительных поисков выяснилось, что он погиб в марте этого года.

Молодой офицер закончил Малолавровскую школу Мичуринского района в 2004 году, а после получения аттестата, поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище имени А.К. Серова.

Информация о звании погибшего офицера и его наградах не сообщается.

На данный момент список погибших оккпунатов, так или иначе связанных с Тамбовской областью, выглядит так:

Дмитрий Кривошеин, 23 года, уроженец Пичаевского района, служил механиком-водителем противотанкового артиллерийского батальона в звании ефрейтор;

Олег Данилкин, 35 лет, механик-водитель самоходной артиллерийской установки, уроженец Пичаевского района, старший сержант.

Иван Сеничкин, 24 года, уроженец Ржаксинского района.

Даниил Абрамов, 30 лет. Уроженец Сампурского района. Командир орудия самоходной артиллерийской установки. Сержант.

Худоян Нодар Вазирович. Тамбов. 23 года. Военнослужащий мотострелковых войск.

Роман Ключников, 22 года. Хотя Ключников – уроженец Пензенской области, он окончил Кирсановский авиационный техникум с красным дипломом.

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