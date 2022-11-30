ВСУ ликвидировали молодого российского офицера Воробьева 30.11.2022, 2:13

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Он бомбил украинские города.

ВСУ ликвидировали молодого российского офицера Воробьева, уроженца Мичуринского района Тамбовской области Ивана Воробьева.

Об этом сообщает администрация Мичуринского района.

Его самолет был подбит в начале вторжения РФ в Украину, летчик успел катапультироваться, но после продолжительных поисков выяснилось, что он погиб в марте этого года.

Молодой офицер закончил Малолавровскую школу Мичуринского района в 2004 году, а после получения аттестата, поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище имени А.К. Серова.

Информация о звании погибшего офицера и его наградах не сообщается.

На данный момент список погибших оккпунатов, так или иначе связанных с Тамбовской областью, выглядит так:

– Дмитрий Кривошеин, 23 года, уроженец Пичаевского района, служил механиком-водителем противотанкового артиллерийского батальона в звании ефрейтор;

– Олег Данилкин, 35 лет, механик-водитель самоходной артиллерийской установки, уроженец Пичаевского района, старший сержант.

– Иван Сеничкин, 24 года, уроженец Ржаксинского района.

– Даниил Абрамов, 30 лет. Уроженец Сампурского района. Командир орудия самоходной артиллерийской установки. Сержант.

– Худоян Нодар Вазирович. Тамбов. 23 года. Военнослужащий мотострелковых войск.

– Роман Ключников, 22 года. Хотя Ключников – уроженец Пензенской области, он окончил Кирсановский авиационный техникум с красным дипломом.

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