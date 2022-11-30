Украина вышла еще из двух соглашений с участием Беларуси 30.11.2022, 3:32

Каких.

Украина вышла из подписанного 20 лет назад соглашения о гарантиях прав граждан государств СНГ в сфере пенсионного обеспечения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. Еще одно расторгнутое соглашение касается космического сотрудничества с Беларусью.

— Осуществлен выход Украины из соглашения о гарантиях прав граждан стран — участниц СНГ в области пенсионного обеспечения, заключенного 13 марта 1992 года в Москве, — заявил Мельничук.

Соглашение, в частности, предусматривает, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР, в том числе пенсии на льготных основаниях и за выслугу лет. Также в документе прописано сотрудничество органов, осуществляющих пенсионное обеспечение в государствах-участниках.

Участниками соглашения были Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Кроме того, Мельничук сообщил о прекращении действия рамочного соглашения между Кабмином Украины и белорусским правительством о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Напомним, ранее Украина разорвала соглашение с Беларусью о налогообложении. Теперь ко всем доходам белорусских резидентов на территории Украины будет применяться общая, а не льготная ставка: 15% вместо прежних 10%.

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