Байден созывает второй саммит за демократию 30.11.2022, 4:58

Джо Байден

Саммит пройдет в марте 2023 года.

Соединенные Штаты 29 и 30 марта 2023 года организуют второй «Саммит за демократию», призванный обсудить вызовы, с которыми столкнулась демократия в мире, и пути противостояния автократическим режимам.

Как сообщает «Европейская правда», об этом на брифинге во вторник объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, ко второму «Саммиту за демократию» присоединятся новые участники - представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии.

«Саммит также соберет мировых лидеров в виртуальном пленарном формате, после которого состоятся очные встречи в каждой стране-участнице с участием представителей правительств, гражданского общества и частного сектора», - отметила представительница Белого дома.

Она добавила, что участники саммита обсудят прогресс в выполнении решений, достигнутых на предыдущей встрече, и продолжат борьбу с вызовами, которые встали перед демократиями в современном мире.

Напомним, первый «Саммит за демократию» состоялся в виртуальном формате 9-10 декабря 2021 года. Он был частью предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января стал необходимостью также для США, где демократия находится под угрозой.

Как основное обязательство правительства США для достижения целей саммита президент Байден объявил о создании Президентской инициативы по демократическому обновлению - комплекса программ по политике и иностранной помощи, основанных на значительной текущей работе правительства США по укреплению демократии и защите прав человека во всем мире.

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