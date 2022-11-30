На Луганщине ВСУ разгромили гарнизон РФ на рекордном расстоянии от линии фронта 2 30.11.2022, 8:35

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В четырех точках, по которым нанесен удар, ранены полтысячи оккупантов.

29 ноября Генштаб отчитался о ряде ударов по гарнизонам РФ в Луганской и Запорожской областях. Удар в Луганской области интересен тем, что снаряд полетел рекордное расстояние.

Информация обнародована на официальной странице Facebook украинского командования.

Артиллерия ВСУ нанесла огневые поражения по 4 точкам – подтверждены результаты ударов от 27 ноября.

При этом в Луганской области ударили по гарнизону возле села Лутугино. Населенный пункт расположен минимум в 80 км от возможных позиций ВСУ.

В Запорожской области - результаты также присутствуют: есть попадание возле следующих населенных пунктов:

Пологи – в 17 км от позиций ВСУ,

Басань – в 30 км,

Токмак – в 34 км.

Командование перечисляет потери, понесенные армией РФ:

ранены - около 450 человек;

уничтожена военная техника - около 50 единиц.

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