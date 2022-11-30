Тело оккупанта отлетело на метры: ВСУ показали момент удара по скоплению техники РФ 4 30.11.2022, 8:55

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Мощное видео с линии фронта.

ВСУ запечатлели с помощью беспилотника разгром скопления боевой техники ВС РФ на линии фронта.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

На каком участке фронта была проведена операция, неизвестно. Судя по огромному количеству воронок от снарядов, там идут очень интенсивные боевые действия.

Украинский БПЛА запечатлел, как артиллерия ВСУ уничтожает два танка и БТР оккупационной армии РФ.

При первом ударе тело одного из оккупантов, находившегося в машине, подлетает высоко вверх, после чего падает в нескольких метрах от взорванной машины.

Шансов на то, что ему удалось выжить, нет.

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