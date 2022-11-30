ВСУ нанесли мощный удар по российским войскам в Сватово 1 30.11.2022, 9:03

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Украинская армия быстро продвигается в сторону ключевого города Луганской области.

Украинские военные продолжают активно продвигаться в сторону Сватово, уничтожая пункты дислокации и склады оккупантов. Враг в свою пытается приписать «победы» в Марьинке и под Бахмутом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление в Луганской области

29 ноября российские силы продолжали обороняться от украинских контрнаступательных операций северо-западнее Сватово. По сообщению Генштаба Украины, российские силы продолжали стандартные оборонительные операции на Купянском направлении Харьковской области.

Российские силы ведут постоянные артиллерийские обстрелы украинских позиций в Купянске, но заявил, что украинские силы удерживают оборону и дают отпор российским войскам.

29 ноября Украина продолжила контрнаступление в направлении Сватово и Кременная. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы нанесли удар по району сосредоточения российских войск в Сватово Луганской области, который, по словам главы Луганской области Сергей Гайдай, был пунктом дислокации и складом боеприпасов

Российский источник заявил, что российские войска начали наступательные операции на линии Святово-Кременная, и предположил, что в ближайшие дни операции будут активизироваться по мере улучшения погоды.

Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по тыловым районам России в Луганской области вдоль критических наземных коммуникаций и наносить удары по району сосредоточения в Лутугино, к юго-западу от Луганска, вдоль трассы H21.

Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили атаки российских войск в районе Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово), а российские источники утверждали, что российские войска захватили Новоселовское.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали продвигаться в районе Бахмута на фоне сообщений об ожесточенных боях в этом районе 29 ноября. На кадрах с геолокацией, опубликованных 29 ноября, видно, что российские войска продвигались к юго-восточным окраинам Бахмута.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки северо-восточнее Бахмута в районе Бахмутского по трассе Т1302 и в районе Соледара.

Различные российские источники также утверждали, что 29 ноября российские силы установили контроль над каналом Северский-Донец-Донбасс (13 км к юго-западу от Бахмута), который напрямую влияет на водоснабжение Горловки и Ясиноватой.

Активные операции ВСУ возле Сватово и мнимые "победы" россиян в Марьинке: карты боев

Российские военкоры также распространяли неподтвержденные заявления о том, что российские войска прорвали украинскую оборону на трассе T0513 в сторону Часового Яра, что, по оценке ISW, маловероятно.

Российский блогер также заявил, что российские войска продвинулись вперед в Опытном (4 км к югу от Бахмута) и 29 ноября начали наземную атаку на Клищевку (7 км к юго-западу от Бахмута)

Россияне преждевременно назвали оперативное наступление вокруг Бахмута первой победой после взятия Северодонецка и Лисичанска; однако нет никаких доказательств того, что российские силы в настоящее время угрожают ключевым украинским логистическим путям в Бахмут, и ISW продолжает оценивать, что в настоящее время Бахмуту не угрожает российское окружение.

29 ноября российские силы активизировали наступательные операции к северо-востоку от Бахмута в районе Северска и Соледара, вероятно, пытаясь извлечь выгоду из повышения морального духа в результате заявленных успехов россиян в районе Бахмута.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Берестова, Белогоровки и Яковлевки, все в пределах 35 км к северо-востоку от Бахмута.

Российские источники утверждали, что российские войска ведут наступательные операции против ожесточенного сопротивления вдоль трассы T1302 в районе Белогоровки и Яковлевки. Они также утверждали, что украинские войска понесли тяжелые потери и что российские войска взяли Спирне, а также продвинулись через Верхнекаменское в сторону Северска, но финансист «Вагнера» Евгений Пригожин опроверг это утверждение и заявил, что бои в Спирному продолжаются.

Российские источники утверждали, что 29 ноября российские войска добились успехов в районе Авдеевки. Известный российский блогер заявил, что российские войска контролируют более двух третей Марьинки, и хвастался, что российские войска добились успеха в этом районе впервые за восемь лет. Однако другой российский военкор признал, что темпы продвижения России в этой области медленные.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы отразили атаки российских наземных войск в районе Первомайского, Невельского и Красногоровки.

Ситуация на юге

Российские силы продолжали укреплять свои оборонительные позиции на востоке Херсонской области и 29 ноября вели плановые обстрелы правого берега Днепра.

Генштаб Украины сообщил, что российские силы увеличили свое административное присутствие правоохранительных органов в оккупированной Херсонской области и планируют направить в этот район подразделения Росгвардии.

Как ранее сообщал ISW, использование подразделений Росгвардии для охраны тыла означает, что эти подразделения недоступны для ведения боевых действий на фронте или для усиления существующей обороны.

Такие элементы Росгвардии могут в конечном итоге усилить российские оборонительные возможности на всей оккупированной Херсонской области, подтверждая недавнюю оценку ISW о том, что российские силы серьезно относятся к угрозе возможного контрнаступления Украины в будущем.

На геолокационных спутниковых снимках видно, что в период с 15 по 28 ноября российские войска построили существующие оборонительные укрепления вдоль и перпендикулярно трассе Е58/М14 Херсон-Мелитополь в районе Федоровки, Волынского и Степного Херсонской области.

Российские войска продолжали обстреливать районы вдоль правого берега Днепра, включая города Херсон, Чернобаевку, Антоновку и Берислав.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и военным объектам. Генштаб Украины сообщил об ударах по четырем районам сосредоточения российских войск, включая Пологи, Токмак и Басан Запорожской области (вдоль трассы Т0401), в результате атак потери оккупантов составили 470 человек личного состава, 50 единиц военной техники и неопределенное количество боеприпасов.

Украинские источники сообщили о взрывах в Скадовске, Геническе и Новоалексеевке Херсонской области 29 ноября. Министерство обороны России заявило, что российские средства ПВО перехватили две украинские ракеты РСЗО «Ураган» в районе Новой Каховки.

29 ноября российские войска продолжали обстрел западнее Гуляйполя и Днепропетровской области. Российские и украинские источники сообщают, что российские войска ночью нанесли удар по городам Днепр и Синельнюково (40 м к юго-востоку от Днепра).

Российские войска обстреляли Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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