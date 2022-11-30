В «золотом запасе» Беларуси образовалась «дыра» в $1,5 миллиарда 3 30.11.2022, 9:20

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Нацбанк озвучил плачевную ситуацию с ЗВР.

К концу 2023 года ожидается снижение золотовалютных резервов до 6 млрд долларов (в эквиваленте). Это следует из основных направлений денежно-кредитной политики на будущий год, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В 2023 году Нацбанк продолжит работать по поддержанию ЗВР и обеспечению макроэкономической стабильности, указано в документе.

При этом ожидается, что ЗВР сократятся на 1,58 млрд долларов к уровню ноября этого года. На 1 ноября размер золотовалютных резервов составлял 7,589 млрд долларов.

На начало этого года размер ЗВР был 8,425 млрд долларов.

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