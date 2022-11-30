«Не злите нас»: мать российского солдата резко обратилась к Путину и Шойгу 5 30.11.2022, 9:27

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Россию сотрясают бунты «солдатских матерей».

Власть в России ничего не делает для поиска и возвращения пленных солдат. С обвинением в адрес руководства страны выступила Ирина Чистякова из Петрозаводства, которая несколько месяцев провела в поисках сына, попавшего в плен в Украине, не имея при этом никакой поддержки ни от местной власти, ни от Министерства обороны.

Видео с воззваниями матери солдата публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Я все делала сама. Мой сын нужен мне. Он не нужен ни Путину, ни Шойгу. Они в тепле! Они не сидят в окопах или в тюрьме. Мой сын восемь месяце в Украине, как они говорят, у нацистов. Вопрос только в том, почему же они из плена выходят нормальные? Может, нам просто что-то недоговаривают и там вообще нет никаких нацистов?» - заявила Чистякова, выступая на брифинге.

Женщина подчеркнула, что украинская сторона не только сохранила жизнь ее сыну. В начале войны ей была предложена помощь от СБУ по проведению поисков. «Не надо злить нас, матерей. Главное, верните нам наших сыновей», - обратилась Чистякова к руководству РФ.

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