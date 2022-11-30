Российские и китайские военные самолеты вошли в воздушное пространство Южной Кореи 1 30.11.2022, 9:39

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Боевая авиация находилась там 18 минут.

Военные самолеты Китая и России вошли 30 ноября в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи без предварительного уведомления Сеула. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в 05:48 по местному времени два китайских бомбардировщика H-6 в опознавательную зону ПВО Республики Корея. Инцидент повторился спустя час.

А в 12:18 в зону вошли уже два китайских H-6 и шесть российских военных самолетов (четыре бомбардировщика ТУ-95 и два истребителя Су-35). Находились там они 18 минут. В Южной Корее заявляют, что китайские и российские военные самолеты проводили совместные тренировки во время полетов.

В последнее время напряжение в регионе обостряется и из-за Северной Кореи, нарастившей испытания своих баллистических ракет в направлении Японии и Южной Кореи.

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