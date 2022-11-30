«Лукашенко будет следующим»: что известно о загадочной смерти Макея

«Лукашенко будет следующим»: что известно о загадочной смерти Макея2
- 30.11.2022, 9:47
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Белорусский диктатор находится в крайней растерянности.
В Беларуси 29 ноября был похоронен министр иностранных дел Владимир Макей. Внезапная смерть 64-летнего главы МИД стала неожиданностью для всех. Официальной причиной смерти назвали «инфаркт», однако ряд экспертов выдвинули версии об отравлении.
Макей работал на высоких постах в белорусской власти более 20 лет. Он был помощником Лукашенко, затем руководителем его администрации, а с 2012 года возглавлял МИД.
В сеть попали фото и видео с похорон Макея. Белорусский диктатор Лукашенко выглядел бледным и подавленным, сообщает ТСН.
Министра могли убить?
Российский оппозиционер Марк Фейгин указал на странные обстоятельства смерти Владимира Макея – «это как на войне умереть от насморка».
«Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно озвучивал интересный сценарий для Лукашенко под условия Запада по неучастию в операции с севера по Украине. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю. Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся», – сказал он.
Фейгин не исключил, что Макей мог стать российской мишенью и быть отравленным химическими веществами, являющимися фирменным стилем РФ. Однако истина должна быть установлена с помощью вскрытия и экспертизы.
«Если он действительно был отравлен или облучен, наверное, белорусская сторона должна об этом знать. Сообщит ли она об этом нам – следующий вопрос. Но для самого Лукашенко это может быть сигналом: «Смотри, друг. У нас здесь некоторые люди долго не живут». Допустить такое я могу», – отметил оппозиционер.
Военный эксперт Олег Жданов тоже предполагает, что смерть Макея не была случайной.
«Его смерть связывают с деятельностью российских спецслужб. Они его ликвидировали», – подытожил Жданов.
Израильский филантроп Леонид Невзлин со ссылкой на «источники в спецслужбах» утверждает, что смерть Макея не была естественной.
«Председатель МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности», — заявил Невзлин.
Лукашенко – следующий?
Аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) пришли к выводу, что Россия планирует ликвидировать Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и воспользоваться ею в войне с Украиной. Отмечается, что Кремль уже якобы принял соответствующее решение.
По информации RLI, российские спецслужбы рассматривают сценарий, согласно которому Лукашенко убьют во время операции, в результате чего его обязанности будут возложены на полностью лояльного к России генсека ОДКБ Станислава Зася.
Согласно российскому плану, Зась якобы объявит о включении Беларуси в состав России на правах автономного образования, «для предотвращения военной угрозы, возникающей для Беларуси со стороны Украины и Польши».
Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что белорусский диктатор может погибнуть во время «случайного» ДТП, как когда-то первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр Машеров.
Леонид Невзлин рассказал, что Лукашенко после внезапной смерти Макея сменил охрану и прислугу.
Как смерть Макея может повлиять на войну в Украине
После смерти Владимира Макея Россия усилит давление на Александра Лукашенко, требуя отправить белорусские войска в Украину.
Такой прогноз озвучил советник министра внутренних дел Украины директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.
«Думаю, что смерть Макея будет использована россиянами, чтобы максимально надавить на Лукашенко, чтобы он отправил войска на территорию Украины. Он должен быть напуган по этому поводу, должен бояться и не понимать, что происходит», — подчеркнул Денисенко.
По его мнению, самое сильное давление на белорусского диктатора Кремль будет оказывать в ближайшие несколько недель, пока Лукашенко в растерянности.