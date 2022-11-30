закрыть
30 ноября 2022, среда, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Брянской области РФ загорелись резервуары с нефтепродуктами

  • 30.11.2022, 9:56
В Брянской области РФ загорелись резервуары с нефтепродуктами

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал он.

Сведений о пострадавших, по его словам, не поступало. Что стало причиной возгорания, Богомаз не уточнил.

16 ноября в селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области двое местных жителей, передвигавшиеся на автомобиле, подорвались на мине. Они получили ранения, их направили в больницу.

В тот же день глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь. Пострадавших не было. Других деталей глава региона не привел.

6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе произошло возгорание в резервуаре с растворителем после обстрела завода с украинской стороны. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Орловская область граничит с Брянской и Курской областями, которые, в свою очередь, как и Белгородская область, граничат с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип