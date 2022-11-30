В Брянской области РФ загорелись резервуары с нефтепродуктами 30.11.2022, 9:56

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — написал он.

Сведений о пострадавших, по его словам, не поступало. Что стало причиной возгорания, Богомаз не уточнил.

16 ноября в селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области двое местных жителей, передвигавшиеся на автомобиле, подорвались на мине. Они получили ранения, их направили в больницу.

В тот же день глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь. Пострадавших не было. Других деталей глава региона не привел.

6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе произошло возгорание в резервуаре с растворителем после обстрела завода с украинской стороны. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Орловская область граничит с Брянской и Курской областями, которые, в свою очередь, как и Белгородская область, граничат с Украиной.

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