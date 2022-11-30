Александр Фридман: В Кремле желают показать Лукашенко его место 2 30.11.2022, 10:16

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Александр Фридман

Внезапная смерть Макея усилила резонанс версий о подготовке ликвидации диктатора.

О том, что может стоять за информацией о подготовке Кремлем ликвидации Лукашенко, «Филин» побеседовал с политическим обозревателем Александром Фридманом.

— Сливы о возможном смещении или даже устранении Александра Лукашенко продолжаются. Сейчас ему припомнили ставшую мемом историю с картой. Якобы он показал на ней то, чего не нужно было показывать — реальные планы России по захвату не только Украины, но и Молдовы.

Как вы считаете, кому выгодно именно сейчас сеять эти слухи? И есть ли для этого серьезный повод?

— У нас есть только гипотезы о том, кто за этим может стоять. Есть разные варианты. Например, постепенно начала реагировать белорусская сторона — провластный политолог Александр Шпаковский утверждает, что за этим стоит западная военная пропаганда. Похожая мысль прослеживается и в различных прокремлевских телеграм-каналах.

Есть и другая версия, которая предполагает авторство белорусской стороны. Что это некая белорусская «операция» с целью «улучшить» отношение к Лукашенко.

Единственное, что мне в этой версии мешает: одно дело, говорить об отстранении от власти, но чтобы сам Лукашенко придумал, что его кто-то всерьез собирается убить? Конечно, теоретически такое возможно, что он играет с такими вещами. Но очень уж невероятно выглядит такая комбинация.

И третий вариант — российский.

Если остановиться на версии о Кремле, я бы назвал здесь несколько причин. Первое — от Лукашенко, наверное, все же ожидают более резких шагов. Он все время употребляет союзническую риторику, но при этом повторяет, что белорусская сторона в войне напрямую участвовать не будет. Наверняка Москве это не нравится.

Наверняка не нравится и то, что он делает, о чем его просят, но собственной инициативы не проявляет. При этом демонстрирует, что делает это вынужденно. Мол, по-другому никак, у нас такие союзнические, партнерские отношения с Россией. И не то, чтобы он особенно как-то подчеркивал, что так называемая «специальная военная операция» — это наше дело, за которое мы выступаем.

Возможно, в Кремле желают показать Лукашенко его место, чтобы он поволновался, чтобы помнил о красных линиях. Чтобы он исполнял и те приказы, которые ему не нравятся. Нужно понимать, что если какой-то заговор и готовится, то это не тот случай, когда об этом будут так сообщать.

Может быть, кстати, что это какие-то разборки в белорусских силовых структурах, направленные против Александра Вольфовича и Станислава Зася, фигурировавших в этих сливах, чтобы они не получили какую-то должность. Возможно, все выглядит вот так банально.

Если вернуться к кремлевской версии, то сегодня, как мне кажется, устранение Лукашенко от власти не в интересах России. Во-первых, не факт, что получится. Во-вторых, если и получится, то никто не знает, каковы будут последствия в самой Беларуси.

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