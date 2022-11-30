Удар по Путину ниже пояса 6 30.11.2022, 12:03

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Фото: Getty Images

Какие меры нанесут РФ наибольший урон.

В случае, если Европейский Союз ограничит цены на российскую нефть, это нанесет удар финансовой состоятельности РФ. При этом важно ввести механизмы, препятствующие обходу санкций. Если это будет сделано, а также в США и Британии Россию признают государством – спонсором терроризма, то это сможет нанести настоящий удар по Москве.

Об этом в комментарии obozrevatel.com рассказал Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины. По его словам, многое будет зависеть от того, какой именно ценовой «потолок» установят ЕС и страны G7 (США, Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония).

«Пакет (санкций ЕС. – Ред.) точно будет, и не только девятый. Вопрос – что в нем будет? Еще идет обсуждение по ограничению цен на российскую нефть. Очень многое будет зависеть от основного рычага, насколько ЕС и «Западный мир» его внедрят. Если он сможет это сделать, то это реально будет такой удар, как говорят, «по яйцам». Он повлияет на финансовую стабильность в ближайшей перспективе. И я считаю, что это сейчас самое важное с точки зрения санкционного влияния», – сказал Климкин.

По его словам, второе, что критически важно, это не просто ввести новые санкции, а очень четко следить, чтобы их не обходили с помощью разных схем. Над этим уже работают как в Евросоюзе, так и в Штатах.

«Это на самом деле главные санкционные приоритеты. А третье – в конце концов начать признание России страной – спонсором терроризма в Штатах, Британии. Это непростая задача, поскольку касается в том числе и новых санкций. И не просто блокирования и потом «замораживания», но и полной конфискации российских активов», – добавил бывший министр.

На каком этапе санкции и как могут ограничить цену на нефть.

Пока все еще идут переговоры, детали по санкциям дискутируются, отметил Климкин. Венгрия, известная своей пропутинской позицией, ранее настаивала на том, чтобы ЕС больше не вводил энергетические ограничения против агрессора. Однако Будапешт вместе с другими странами согласовал подход по ограничению цен на «черное золото» из РФ, поэтому вопрос только в том, какой именно будет этот «потолок» стоимости.

«Продолжаются разговоры по санкциям. Там еще нет, кто их формально блокирует или не блокирует. Венгрия последовательно настаивает на том, чтобы больше не применять энергетические санкции, но она, как и часть ЕС, согласовала подход к ограничению цен на российскую нефть. Вопрос только в том, каким будет ограничение. Кто-то выступает за $70 за баррель, что, конечно, ударит по России, но не очень сильно. А кто-то выступает за $35 или $30 – это очень сильно», – подчеркнул Климкин.

Однако в этом случае решение повлияет на баланс нефтяного рынка. Украине нужно, чтобы ценовой «потолок» был меньше $50 за баррель. Тогда это нанесет большой урон по России.

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