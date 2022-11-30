Назван популярный напиток, который спасает от диабета 1 30.11.2022, 10:56

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В исследовании приняли участие более 4,5 тысяч женщин.

Международная исследовательская группа под руководством Джиакси Ян из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана изучила связь между потреблением кофе и риском развития диабета 2 типа у женщин с гестационным диабетом. Результаты были опубликованы в Американском журнале клинического питания.

Кофеин является наиболее часто потребляемым психоактивным веществом в мире, и в предыдущих исследованиях он был связан, среди прочего, со снижением риска болезни Паркинсона и диабета. Кофе и чай являются наиболее распространенными диетическими источниками кофеина.

В текущем исследовании исследователи изучили влияние потребления кофе на 4522 женщин, которые были подвержены особенно высокому риску диабета 2 типа из-за гестационного диабета в анамнезе.

Влияние как кофеина, так и кофе без кофеина на риск развития диабета 2 типа было зарегистрировано в течение среднего периода наблюдения 24 года . Подгруппа участников также измерила важные биомаркеры метаболизма глюкозы.

Исследователи сообщают, что в общей сложности у 979 участников развился диабет 2 типа, при этом потребление кофе с кофеином было обратно связано с риском развития заболевания.

С увеличением потребления риск снижался, и, по мнению экспертов, при употреблении более четырех чашек кофе с кофеином в день вероятность развития диабета была на 54 процента ниже, чем при полном отказе от кофе. Тем не менее, не было обнаружено значительного эффекта от кофе без кофеина.

Анализ замещения также показал, что замена одного напитка с сахаром в день на кофеин с кофеином была связана с 17-процентным снижением риска развития диабета 2 типа, по данным исследовательской группы.

Более высокое потребление кофе с кофеином также было связано с более низкими концентрациями инсулина натощак и С-пептида в подгруппе , а потребление кофе без кофеина также снижало концентрации С-пептида.

Согласно результатам исследования, кофе с кофеином может помочь снизить риск развития диабета 2 типа и улучшить метаболический профиль у групп высокого риска, таких как женщины с гестационным диабетом в анамнезе.

Однако точный механизм ассоциации остается неясным. Дальнейшие исследования должны показать, играют ли существенную роль другие ингредиенты, кроме кофеина.

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