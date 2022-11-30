«Атакуют взводом, большинство погибает, после чего в бой бросают новых» 5 30.11.2022, 11:03

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Оккупанты в Украине повторяют тактику Второй мировой.

Российские оккупационные войска на войне в Украине повторяют тактику Второй мировой. Они атакуют взводом, большинство гибнет, после чего в бой бросают новых.

Об этом сообщили эксперты портала DeepState. На границе с Белгородом обстановка прежняя.

На Сватовском направлении продолжаются бои. На Бахмутском направлении – продолжаются бои в Спорном.

Оккупанты заявляют о его полном контроле, но это не соответствует действительности. В районе Бахмута продолжаются бои, успеха враг не имеет. А южнее ситуация другая – украинские защитники отошли из Андреевки.

В то же время нет подтверждений, что враг взял под полный контроль Зеленополье и Курдюмовку, но и не исключается, что, судя по линии фронта, наши могли отойти из этих сел.

На Авдеевском направлении оккупанты постоянно штурмуют Невельское и Первомайское. В последнем враге удалось занять еще 200 метров населенного пункта, больше похожего на бетонно-каменное поле.

На Запорожском и Таврическом направлениях ситуация изменений не претерпела.

Отмечается, что оккупантам удается продвигаться благодаря натиску пехоты. Атакует враг численностью около взвода, атака заканчивается гибелью большинства атакующих, после чего через короткое время идет другой взвод, и так целый день. Кому из оккупантов везет: те идут в атаку при поддержке танков или на броне.

«Фактически, наши солдаты сейчас как немцы наблюдают за пародией на тактику советской армии во Вторую мировую. Упоминаются мемуары одного из бойцов «ГросДойчланда», описывавшего атаку советских войск: «Сначала минное поле штурмуют большевики азиатской внешности, все до одного гибнут, после этого только начинается танковая атака», – добавили эксперты.

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