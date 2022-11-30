ВСУ берут в Крым в оперативное окружение 1 30.11.2022, 11:27

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«Кольцо» может замкнуться уже в этом году.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что эксперты американского Института исследования войны ISW еще ни разу не ошиблись в своих прогнозах по войне в Украине

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Сейчас аналитики ISW прогнозируют, что когда замерзнет почва, наступление ВСУ продолжится не только на восточном направлении, не только на правом берегу реки Днепр, а, скорее всего, и на левом берегу. Скорее всего, ВСУ в состоянии дойти не только до Мелитополя, но и до Мариуполя», - заметил Гетьман.

Военный аналитик добавил, что также идет много разговоров вокруг Крыма.

«Возможно, еще в этом году ВСУ возьмут территорию Крыма в оперативное окружение. То есть мы перекроем пути поставки оружия, горюче-смазочных материалов, и тогда Крым будет проще освобождать. Будем надеяться, что прогнозы ISW осуществятся», - подчеркнул Гетьман.

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