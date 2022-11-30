США намерены изолировать белорусский режим 3 30.11.2022, 11:39

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Диктатор ответит за участие в войне против Украины.

Вашингтон намерен добиться максимальной изоляции Беларуси в ОБСЕ как страны соагрессора в войне против Украины. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Кроме того, Белый дом будет работать над тем, чтобы привлечь режимы Путина и Лукашенко к ответственности.

«В ОБСЕ мы пытаемся сосредоточится на демонстрации ужасов и зверств, которые Россия совершает в Украине, максимальной изоляции России и Беларуси как соагрессора и привлечение их к ответственности, настаивая, что должна быть некоторая форма правосудия и ответственности за все уже совершенные военные преступления, нарушения прав человека и возможные преступления против человечества», – заявил Карпентер.

Карпентер отметил, что исключить Беларусь и Россию из ОБСЕ невозможно — нет механизма, поэтому США пытаются сосредоточиться на разоблачении зверств, которые Россия совершает в Украине.

Представитель США заявил, что Россия и Беларусь уже находятся в изоляции, и привел в пример ситуацию в ОДКБ.

«Это достаточно заметное достижение, учитывая, что так называемые союзники России по ОДКБ сидят за столом и отказываются защищать действия России в Украине или поддерживать ее сеть лжи и дезинформации», – отметил Карпентер.

Напомним, 1-3 декабря в Лодзи (Польша) пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц ОБСЕ. Польские власти отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову во въезде в страну. От белорусских властей на саммите вместо скончавшегося Владимира Макея будет присутствовать Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ.

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