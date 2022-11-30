Ученые: Кофеин помогает бегать быстрее 1 30.11.2022, 11:47

Кофе признают допингом?

Хотя препараты, повышающие спортивные результаты, запрещены в международном спорте как допинг, кофеин, пожалуй, единственный препарат, который не только разрешен, но и часто рекомендован спортсменам. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) фактически предлагает легкоатлетам оптимизировать свои результаты, используя кофеин в «условиях соревнований». Как оказалось, это вещество действительно способно улучшить показатели бегунов, пишет techinsider.

Авторы нового исследования для своего эксперимента привлекли 13 профессиональных спринтеров студенческого возраста. Перед выполнением любого теста на бег каждому участнику давали умеренную дозу кофеина (6 мг на кг массы тела) и измеряли время, через которое в плазме их крови будет достигнута максимальная концентрация этого соединения. Это позволило исследователям эффективно рассчитать время проведения забега. Затем каждый испытуемый пробегал две стометровки с интервалом не менее одной недели — в одном случае перед забегом он принимал кофеин, в другом принимал плацебо.

В целом, исследователи обнаружили, что добавление кофеина привело к увеличению времени пробежки в среднем на 0,14 секунды по сравнению с плацебо. Это может показаться небольшим увеличением, но для профессиональных спринтеров это может быть разница между первым и шестым местом.

Самые большие улучшения средней скорости бега от кофеина наблюдались в первые 40 м дистанции, что говорит о том, что препарат улучшает взрывное ускорение. В конце 100-метрового забега была обнаружена небольшая разница между испытаниями с плацебо и кофеином.

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