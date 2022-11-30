Страх пропагандистов 2 Андрей Александров

30.11.2022, 11:50

2,978

Ольга Скабеева

Их сбросят, как отслуживший балласт.

Подозреваю, что весомая часть тех живодерских и диких заявлений со стороны пропагандистов, которые артикулируются ими в последнее время вызваны не приступами безумия или употреблением неких препаратов, а банальным, очень сильным страхом.

Страхом за то, что та, вроде бы прекрасная и надежная машина, на которую они скопом взгромоздились очевидно забуксовала и рискует перевернуться.

Удобно и приятно быть лицами системы и ее идеологии в сытые спокойные времена, когда сверху за твою работу спускались регулярные и вкусные плюшки, а будущее манило перспективами дальнейших роста и успеха, вот только теперь на горизонте возникает неприятная необходимость расплаты по счетам.

И с них же, как с самых очевидных и заметных кандидатур могут спросить за все разбитые горшки, за их деятельность и высказывания. А они ведь на такое не подписывались – это не подразумевалось в правилах игры. Они шли для того, чтобы получать повышения, эфиры, хорошие зарплаты, с условием, что это они будут клеймить, грозить, выискивать врагов народа и строго с тех спрашивать – о том, что начнут спрашивать, причем по взрослому с них самих и речи не было. Отсюда и обида, и недоумение, и страх.

Страх, который вполне логично переходит в громкие и воинственные крики, призывы идти до конца, бомбить до руин и в крайнем случае стереть все в пыль, чтобы с этой пылью смешать, растереть и свою персональную ответственность. Во-первых тогда останется некий шанс, что убоявшись жертв проклятый Запад решит отъехать, а значит и они, и их система останутся нетронутыми, во-вторых – даже, если и наступит тотальный и общий конец, то не для них одних, а для всех – сгорел сарай, гори и хата, на миру и смерть красна.

Вот так, чтобы избежать ответственности в свою конкретно-персональную вину они пытаются втянуть, втащить и остальной народ, смешав свою частную шерсть с общественной и тем самым попытавшись спастись. Трусливо? Мерзко? Ну а кто искренне считал, что мы говорим о высокоморальных личностях?

Но страх кроме вышеперечисленных имеет и еще одну причину – ответственность уже не перед Западом, а перед Кремлем. Подсознательная, но растущая – ведь они понимают, с чем имеют дело боязнь, что с них спросят уже свои, те самые всевластные бояре и Царь, глашатаями которых они, пропагандисты, выступали.

Ведь влезли мы в украинское болото? – влезли. Появились у нас с этим проблемы? – появились. А кто в этом виноват? – явно не Царь, явно не важные дяди. Виноваты дурные советчики, которые расписывали годами про «Киев в три дня» и как весело будет грозить американскому шведу из русской Полтавы. А может они даже и не дурные, а вполне сознательно сеяли предательские мысли и измышления, а может они и есть вражеские агенты, занимавшиеся подрывной работой?

Так что ребята находятся между Сциллой Гааги и Харибдой, что их сбросят, как отслуживший балласт с российского имперского дирижабля в надежде, что этим жестом удастся откупиться и чуть дольше продержаться в воздухе. И в том, и в другом случае картина представляется невеселой, особенно для людей, которые со смехом еще в феврале заказывали столики в ресторанах на Крещатике и делили места в будущей киевской администрации.

Так что в следующий раз, когда увидите на экране очередного болтуна, ну или болтунью, захлебывающихся гневным лаем и призывом всех кар на украинские и европейские головы – не пожалейте – нет, жалеть их не надо. Но поймите, что движет им тот самый чистейший, дистиллированный страх и перед вами не грозный имперский глашатай, а в чистую от испуга обос..ся субъект, который громкими воплями пытается перебить подозрительный запах от собственных штанов…

Андрей Александров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».