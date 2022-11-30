У белоруски машина исчезла со стоянки, а спустя пять лет за нее потребовали заплатить 2817 рублей 30.11.2022, 12:11

архивное фото

Авто эвакуировали машину с улицы Бабушкина в Минске.

Старенькой Mazda уже давно было пора отправиться на покой, и именно по этой причине Полина Ивановна сняла машину с учета для утилизации. Процесс отложили до весны, а весной автомобиль уже не нашли. «Всплыл» он через 5 лет вместе с иском от эвакуаторщиков.

Больше 3000 рублей за эвакуацию и хранение

Все началось еще в ноябре 2016 года, и уже тогда автомобиль был в аварийном состоянии и не эксплуатировался. Не было стекол, кузовных элементов, колеса практически отсутствовали, подвеске и прочим деталям тоже пришел конец. Время, детвора местная, погода и прочие факторы внесли в этот процесс свою лепту.

Полина Ивановна решила снять машину с учета и утилизировать ее. Обратилась в ОАО «Белвторчермет», где ей ответили, что для начала нужно слить все технические жидкости, снять пластиковые элементы и т.д. Наступили холода, и ни женщина, ни ее супруг этого сделать в силу данных причин не могли, поэтому решили оставить вопрос до весны. Благо машина припаркована на стоянке по всем правилам, есть не просит, пусть стоит. Однако с наступлением весны семейная пара обнаружила, что машина со стоянки пропала, рассказывает «Автобизнес».

«Предположили, что ее увезли коммунальные службы как автохлам, но нам никакого уведомления об этом не приходило, – вспоминает Полина Ивановна. – В милицию мы не обращались, так как металлолом не представлял никакой ценности. Ну и ладно, подумали мы, все разрешилось само собой, меньше хлопот».

Однако в сентябре 2022 года, то есть через 5 лет после «таинственного исчезновения», пара получила иск от ООО «Белспецавтоэвакуация» об уплате более 3000 рублей за эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке. Сказать, что Полина Ивановна и супруг были удивлены, – ничего не сказать:

«Эвакуировали машину с улицы Бабушкина, а мы на Асаналиева живем, это совсем в другом месте. Да и денег таких у нас нет. Приходил ранее какой-то документ о какой-то задолженности, мы даже в прокуратуру обращались, чтобы нам пояснили основание формирования задолженности, но в ответе было указано, что материалы уничтожены. Как правды тогда добиться?»

Выдержки из искового заявления:

«В связи с совершением административного правонарушения 31.03.2017 инспектором ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска было произведено задержание и осмотр транспортного средства «Мазда» без регистрационных знаков, о чем был составлен протокол. Транспортное средство было помещено на охраняемую стоянку ООО «Белспецавтоэвакуация». 30.09.2019 транспортное средство передано на стоянку ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». По информации, предоставленной ОГАИ по VIN кузова, собственником автомобиля является ФИО (Полина Ивановна. – Прим. Автобизнеса).

По состоянию на 26.08.2022 количество дней хранения автомобиля на стоянке ООО «Белспецавтоэвакуация» за период с 31.03.2017 по 30.09.2019 составляет 913 суток. Общая сумма задолженности составляет 2817 рублей».

Что-то не так

В иске указано, что автомобиль эвакуировали за нарушение правил парковки, то есть не как автохлам. Напомним, что если машину эвакуируют, то об этом должны незамедлительно (как указано в постановлении Совмина №986) оповестить ее собственника.

Из мотивировочной части решения суда:

«Основанием для осмотра автомобиля указаны нарушения пунктов 143.17-143.18 ПДД. Копия протокола осмотра плохо читаемая. По результатам проверки 1 июня 2017 г. дело об административном правонарушении было прекращено в связи с истечением сроков давности наложения административного взыскания.

В соответствии с ответом на запрос суда материалы дела были уничтожены в связи с истечением сроков хранения. 30 сентября 2019 г. транспортное средство было передано на стоянку ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» по акту осмотра. Согласно акту состояние автомобиля оценивается как: повреждения ЛКП по кузову, сквозная коррозия кузова, отсутствие стекол, щеток стеклоочистителя, указатели поворотов вырваны. Техническое состояние – не эксплуатировалось и эвакуировано».

Интересная вещь получается: на штрафстоянку машина попала за нарушение ПДД, а после того, как через два года авто передали на хранение другой организации, то туда она уже поступила как автохлам. Но если это автохлам, как указывает суд, то при установлении собственника автомобиля ему направляется извещение о необходимости в течение 30 дней переместить транспортное средство на стоянку, привести его в надлежащее состояние или утилизировать. Извещение направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении. А когда же собственник в принципе был установлен?

Выяснилось, что истец (ООО «Белспецавтоэвакуация») истребовал такую информацию у ГАИ 17 декабря 2019 года, то есть уже после окончания срока хранения у него машины, а затем хранение осуществляла уже иная организация. 913 суток после помещения автомобиля на стоянку к истцу! А чего ждали? Учитывая, что за каждый день хранения машины «капает» оплата, вывод напрашивается сам собой. И лишь 30 января 2020 года, как следует из документов, истец направил собственнику авто письмо о необходимости погашения задолженности в течение семи дней. Почти три года ждали, а потом в течение семи дней добровольно уплатите сумму за эвакуацию и хранение!

Что выяснилось на суде?

- протокол осмотра ГАИ слабочитаем;

- как автомобиль с одной столичной улицы «телепортировался» на другую, откуда и был эвакуирован, – не установлено;

- о принудительной эвакуации собственник машины не уведомлялся;

- как автомобиль из эвакуированного за нарушение требований ПДД транспортного средства приобрел статус «автохлама» – неизвестно;

- сроки между поступлением автомобиля на штрафстоянку и обращением в суд также заставляют задуматься.

Не является основанием

Истец (ООО «Белспецавтоэвакуация») аргументировал свои действия тем, что он не обязан уведомлять собственников транспорта о помещении на стоянку за нарушение ПДД, как и нет функции контроля за тем, уведомили ли собственника машины об этом сотрудники ГАИ до эвакуации. Еще один аргумент истца – Полина Ивановна не интересовалась, где ее автомобиль. Однако суд был непреклонен: «указанные доводы представителя истца не являются основанием для удовлетворения исковых требований».

Из решения суда:

«Суд пришел к выводу, что истцом не предоставлены доказательства, подтверждающие его доводы о том, что транспортное средство было эвакуировано обоснованно, а также о нарушении ответчиком требований ПДД, дающих основания для эвакуации. Об эвакуации с перемещением транспортного средства на стоянку ответчик не был уведомлен, к административной ответственности он не привлекался, на момент эвакуации транспортное средство было снято с учета для утилизации. По своему техническому состоянию транспортное средство относится к неэксплуатируемому, не могло самостоятельно перемещаться, нарушение ПДД на нем технически невозможно.

Кроме того, для предъявления требований о взыскании задолженности за эвакуацию и хранение автомобиля истцом пропущен срок давности для таких требований, так как эвакуация была произведена 31 марта 2017 г., впервые требование о взыскании расходов было направлено 30 января 2020 г., а исковое заявление в суд истцом направлено только 3 октября 2022 года. Законные основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют».

Череда ошибок или... ?

Вопросы напрашиваются сами собой. Для чего «мариновали» машину на штрафстоянке столько лет, если по запросу в ГАИ был предоставлен ответ о собственнике, правда, через два года после помещения машины на штрафстоянку? Почему не сразу сделать такой запрос? Почему пошли в суд только через пять лет, когда срок исковой давности составил три года? Почему старая Mazda по документам из «автомобиля» превращается в «автохлам»? Этих «почему» в данной истории еще много, но ответов, по крайней мере официальных, мы уже не получим.

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