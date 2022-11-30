Охотники за дронами: как украинцы уничтожают русско-иранский воздушный флот 30.11.2022, 12:12

Это напоминает кадры из «Звездных войн».

Россия, отступая, продолжает наносить удары по украинским городам. Использует она для этого не только дорогие ракеты, запас которых, по словам военных экспертов, у нее ограничен, но и приобретенные у Ирана беспилотные летательные аппараты. Репортаж из Николаева о том, как украинские военные охотятся за дронами-камикадзе и сбивают их, публикует The Washington Post.

Как рассказали журналистам охотники за дронами, Россия первоначально использовала «Шахеды» круглосуточно. Но шумные тихоходные машины днем становились легкой мишенью, теперь они летают, в основном, между полуночью и рассветом.

Мобильные подразделения по борьбе с беспилотниками, набранные из полиции, армии, отрядов территориальной обороны и нацгвардии, дежурят всю ночь, сменяя друг друга. Огневые точки тщательно подобраны, чтобы свести к минимуму вероятность случайного ранения гражданского лица. Когда охотники замечают «Шахеда», несколько команд часто одновременно стреляют по дрону.

«Это красивая картина, когда посреди ночи тысячи снарядов освещают небо», — рассказал американским журналистам 26-летний спецназовец Богдан Ярема. До войны Ярема был арт-директором в компании по организации мероприятий, а сейчас помогает Николаеву координировать усилия по борьбе с беспилотниками.

«Это как что-то из «Звездных войн», одновременно потрясающе и опасно. Вот почему мы стреляем только там, где знаем, что в секторе нет мирных жителей, потому что вы можете убить больше людей из своего оружия, чем дроны», — поясняет Ярема.

Мобильные группы оснащены тепловизорами и приборами ночного видения. После того как один из охотников засекает дрон тепловизором, он подсвечивают его лазерным лучом, чтобы цель стала видна стрелкам. Сбивают дроны из стрелкового оружия. У некоторых групп также есть тяжелое вооружение. Команда 24-летнего милиционера Андрея Цыбина, например, вооружена пулеметом 50-го калибра, снятым с подбитого советского танка. Один из бойцов для подсвечивания дронов использует сигнальную ракетницу времен Второй мировой войны своего деда.

Большинство беспилотников, прилетающих в Николаев, запускают из Крыма. Иногда на городских радарах внезапно появляется один «Шахед, иногда Россия может отправить полдюжины сразу. Дроны обычно приближаются со стороны Черного моря, а затем поднимаются вверх по реке Южный Буг. В то время как некоторые из них нацелены на объекты в Николаеве, другие направляются в Киев или Львов.

Когда Россия впервые начала использовать беспилотники, украинцы не знали, как их уничтожать. Некоторые солдаты использовали переносные ракеты. ВВС даже подняли в воздух истребители. Но рисковать многомиллионными самолетами в обмен на беспилотники за 20 тысяч долларов было расточительно. Олдскульный подход сбивать «Шахеды» из пулеметов был лучшим решением, по крайней мере, до тех пор, пока более совершенные западные системы ПВО, которые начали поступать в Украину, не будут полностью готовы к работе, пояснил изданию один из американских военных экспертов.

Украина сейчас является испытательным полигоном для нового вида террора, говорит Ярема, добавляя, что это лишь вопрос времени, когда другие страны столкнутся с аналогичными угрозами. «Мы работаем над тем, как бороться с этими дронами, но нам нужно больше (базового оборудования, пикапов). Тогда мы сможем поделиться своим опытом, потому что следующую партию беспилотников Иран может использовать против кого-то еще», — замечает он.

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