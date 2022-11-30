Умер экс-глава КНР Цзян Цзэминь 16 30.11.2022, 12:23

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Он руководил Китаем с 1993 по 2003-й год.

30 ноября в возрасте 96 лет умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Reuters.

Цзян умер от лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае в 12:13 по местному времени.

Он возглавлял КНР с 27 марта 1993 года по 15 марта 2003-го. До того, с 1989 по 2002 год, Цзян был генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Китая.

Цзян Цзэминь родился в 1926 году в семье интеллигентов, в 40-е годы во время учебы в Шанхайском университете транспорта и связи присоединился к подпольной работе, а в 1946-м вступил в Компартию.

Стажировался на Московском автозаводе им. Сталина, почти 30 лет проработал в системе министерства машиностроения, также был министром электронной промышленности. С 1985 по 1989 год – мэр Шанхая.

Возглавил Компартию в 1989 году после разгона студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь по предложению тогдашнего руководителя КНР Дэн Сяопина, а в 1993-м стал главой КНР и продолжил реформы последнего.

На посту лидера Китая он сменил Ян Шанкуня, а после Цзэминя председателем КНР стал Ху Цзиньтао.

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