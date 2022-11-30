Беларусь стала для россиян таким же популярным направлениям, как и Турция 1 30.11.2022, 12:22

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На две страны приходится половина спроса.

Поездки в Беларусь и Турция набирают популярность у россиян. Жители РФ, у которых после начала войны в Украине практически нет возможности посещать страны Евросоюза, начали приезжать в нашу страну.

В Беларуси и Турции этой осенью россияне чаще всего бронировали отели, причем суммарно получается, что это половина спроса.

Если в Турции россияне останавливаются в среднем на четыре ночи, а платят за номер 85 евро, то в Беларусь в основном приезжают на выходные и живут в среднем всего двое суток. Средняя цена за ночь в гостинице — 65 евро.

Ранее сайт Charter97.org писал, что россияне раскупили все билеты на поезда из Москвы в Минск на Новый год.

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