Для белорусов могут поднять сразу два налога

Для белорусов могут поднять сразу два налога5
- 30.11.2022, 12:31
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Земельный налог может вырасти сразу на 20%.
В Беларуси могут быть внесены изменения в Налоговый кодекс. Появился проект «Об изменении законов по вопросам налогообложения».
Белорусов может ждать увеличение налогов.
Земельный налог для собственников жилья и для владельцев коммерческой недвижимости может стать больше на 20%.
Это касается и налога на первую квартиру. Напомним, его приняли в прошлом году. Если изменения в Налоговый кодекс будут приняты, он станет больше примерно на 10%.
Также вырастут ставки единого налога. Увеличение единого налога будет рассчитываться, исходя из рода занятий и места жительства. Это изменение может затронуть предпринимателей, которые работают в сфере торговли и услуг.