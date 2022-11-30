В российской Перми начался крупный пожар на ТЭЦ 4 30.11.2022, 12:41

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Черное облако дыма видно во всем городе.

Жители российской Перми сообщают о ЧП на местной ТЭЦ-9 в Индустриальном районе. Согласно сообщениям очевидцев, вся территория станции окутана густыми клубами дыма.

Причина возгорания пока неизвестна. Очевидцы сообщают, что черное облако видно во всем городе. Открытое горение на данный момент не наблюдается.

По ряду сообщений, горит кровля на площади 1500 квадратных метров, существует угроза перехода огня на другие здания. Есть сообщения об эвакуации порядка 500 сотрудников. Некоторые телеграм-каналы сообщают о нескольких пострадавших.

Подробности уточняются.

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