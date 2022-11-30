«Ник и Майк»: Нападение из Беларуси на Украину бессмысленно, но оно состоится 7 30.11.2022, 12:41

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Не дайте себя обмануть и убаюкать.

Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что Путин и Лукашенко не отбрасывают мысль о подготовке нового удара по Украине с территории Беларуси:

— Сегодня мы хотели обратить чуть больше внимания на то, о чем вчера сообщило сообщество железнодорожников. На прибытие первого эшелона с комплексами ПВО «Тор» в Беларусь.

На «учениях» в таком количестве они не нужны по определению. Комплексы нужны либо для защиты от возможного ответного удара, либо для обеспечения защиты от средств поражения наступающей группировки с учётом имеющегося опыта зимней кампании февраля-2022. Возможно также решение обеих задач одновременно.

К сожалению, это указывает, что два диктатора не отбрасывают мысль о подготовке нового удара с севера.

Хунта тем временем продолжает медленно «варить лягушку», приучая не бояться ходить в военкоматы, и рассылает повестки «для уточнения данных». Мы просто обращаем внимание на то, что опыт «не бояться ходить на разговор к следователю» стоит заранее экстраполировать на армейскую тематику.

Новое наступление на Украину бессмысленно, но оно состоится. Не дайте себя обмануть и убаюкать.

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