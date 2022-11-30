Украинский заяц выманил двух российских солдат под огонь снайпера

Украинский заяц выманил двух российских солдат под огонь снайпера7
- 30.11.2022, 12:45
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Оккупанты гонялись за животным, забрасывая его гранатами.
В Сети распространяются необычные кадры ночной работы украинского снайпера по россиянам.
На помощь украинским военным пришел заяц. Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.
На нем два оккупанта гонятся за зайцем, закидывая его гранатами в надежде съесть. Однако животное спасает украинский защитник, меткими выстрелами ликвидировав «охотников».
«Освобожденный украинский заяц - это месть захватчикам за украденного из Херсона енота, которого вывезли в РФ»,
«Создается впечатление, что ушастый зверь работает в паре с нашим стрелком, выманивая противника»,
«А заяц непростой, он 100% лабораторный, с чипом и дрессирован. Это партнер снайпера, по новой программе НАТО»,
«В ходе охоты на зайца были ликвидированы два оленя», - комментируют видео пользователи.