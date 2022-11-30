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Медведев начал претендовать на должность Путина?

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  • 30.11.2022, 13:01
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Медведев начал претендовать на должность Путина?
Дмитрий Медведев

Председатель российского Совбеза работает на день «Х», когда глава Кремля будет отстранен от власти.

Бред заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсетях может свидетельствовать о том, что он претендует на место российского диктатора Владимира Путина, рассказал в эфире «Радио НВ» военный обозреватель Денис Попович.

«Вполне возможно, что эти его речи, публикации носят определенный смысл с внутренней точки зрения. Медведев, который был более или менее либералом, будучи президентом РФ, сейчас хочет присоединиться к крылу кремлевских «ястребов». И он работает на будущее для того, чтобы когда Путин будет отстранен от власти, или когда он уйдет из власти сам, [Медведев] мог занять его место. Вполне возможно, что даже на это у него есть прицел <...> — претендовать на должность первого человека в государстве», — предполагает Попович.

Время от времени Медведев в соцсетях публикует маразматические заявления. 20 ноября он, например, написал, что Киев — это якобы «русский город» и пригрозил новым наступлением на украинскую столицу.

Незадолго до этого, 4 ноября, Медведев поделился в Telegram другой порцией отборочного бреда: написал, что РФ якобы воюет с «умирающим миром» и «сумасшедшими нацистами-наркоманами» с целью «остановить верховного властителя ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис».

Это происходит на фоне разговоров о том, что Путина могут отстранить от власти: военного преступника может ликвидировать Запад, но и российские силовики контактируют с российской оппозицией с тем, чтобы получить гарантии безопасности после уничтожения диктатора.

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