Глава МИД Эстонии: Самая мощная санкция против России – падение Лукашенко

Глава МИД Эстонии: Самая мощная санкция против России – падение Лукашенко9
- 30.11.2022, 13:08
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Страны НАТО могут задействовать эту меру.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 30 ноября на встрече министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте (Румыния) ответил на вопрос корреспондента «Белсата».
«Беларусью правит нелегитимный диктатор Лукашенко. Самая худшая санкция, которую мы можем ввести против российского режима – это падение диктатуры Лукашенко», – заявил эстонский министр.
«Самая худшая санкция против России – падение диктатуры Лукашенко» – глава МИД Эстонии