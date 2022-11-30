закрыть
30 ноября 2022, среда, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Эстонии: Самая мощная санкция против России – падение Лукашенко

9
  • 30.11.2022, 13:08
  • 5,354
Глава МИД Эстонии: Самая мощная санкция против России – падение Лукашенко
фото: getty images

Страны НАТО могут задействовать эту меру.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 30 ноября на встрече министров иностранных дел государств НАТО в Бухаресте (Румыния) ответил на вопрос корреспондента «Белсата».

«Беларусью правит нелегитимный диктатор Лукашенко. Самая худшая санкция, которую мы можем ввести против российского режима – это падение диктатуры Лукашенко», – заявил эстонский министр.

«Самая худшая санкция против России – падение диктатуры Лукашенко» – глава МИД Эстонии

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип