Стало известно, какая погода в Беларуси будет в первый день зимы 1 30.11.2022, 13:27

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Ждать ли зимнюю погоду?

Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на первый день зимы. 1 декабря будет морозно, а на дорогах появится гололед.

Гололедица будет наблюдаться на отдельных участках дорог. Направление ветра будет восточным с порывами в 3-8 метров в секунду.

Ночью ожидается погода до 6-12 градусов с отметкой минус, а в некоторых районах будет и вовсе до 14 градусов мороза.

Воздух охладится до 2-5 градусов в юго-западной части Беларуси. От 1 до 7 градусов мороза будет в дневные часы.

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