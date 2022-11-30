Артдуэли возле Антоновского моста: ВСУ разгромили оккупантов в Олешках 1 30.11.2022, 13:45

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Отход российских войск из города на левом берегу Днепра прикрывали «боевые батюшки».

Жители Херсона сообщают о взрывах и стрельбе по обоим берегам Днепра в районе Антоновского моста. Оккупанты продолжают невыборочные обстрелы мирных кварталов со стороны Олешек, а ВСУ – в ответ накрывать позиции врага.

О громких звуках, которые херсонцы слышали на протяжении всего утра среды, 30 ноября, информируют местные телеграмм-каналы.

Firefights take place across the Dnipro near Antonovsky bridge in Kherson region. — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) November 30, 2022

По информации мониторингового проекта WarMonitor, под Херсоном на Днепре вблизи Антоновского моста идут ожесточенные артиллерийские дуэли.

Известно, что окрестности города в районе Антоновского моста сейчас защищают военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Именно это подразделение участвовало в боях за Антоновку в начале российского вторжения – 24 февраля, а теперь вернулось на ту же локацию, чтобы выгонять врага из Херсонской области. Яркие кадры боев 30 ноября обнародовало «Общественное».

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, в течение предыдущих суток 29 ноября оккупанты 18 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре области. В частности, вновь пострадали от обстрелов жилые кварталы Херсона, а также Кизомыс, Антоновка, Дарьевка, Садовое и Зеленовка.

В Херсонском городском совете также показали фото с последствиями утренних обстрелов художественного музея имени Шовкуненко в центре города.

В то же время, по инсайдерским данным канала «Николаевский Ванек», интенсивность вражеских обстрелов Херсона несколько уменьшилась благодаря эффективному уничтожению российских артпозиций на левобережье. Так, ВСУ удалось немного подвинуть огнем врага в районе Олешек (города, находящегося по левую сторону от Антоновского моста) – теперь оккупанты преимущественно дислоцируются в окрестностях города или в лесах ближе к Раденску.

В сети также обнародовали фото одной из таких «лесных» позиций противника: среди «кошмарящего» правобережья группы замечен даже «боевой батюшка».

Russian battle mage 🧙‍♂️ 🪄somewhere in the Oleshky forest of Kherson region pic.twitter.com/vCvJqZSItq — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 30, 2022

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