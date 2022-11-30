В Беларуси экс-министра лесного хозяйства могут посадить на 15 лет

В Беларуси экс-министра лесного хозяйства могут посадить на 15 лет6
- 30.11.2022, 13:47
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Его обвиняют во взяточничестве.
Бывшего министра лесного хозяйства Беларуси Виталия Дрожжу будут судить по ч.3. ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Минский городской суд 8 декабря приступил к рассмотрению уголовного дела.
Напомним, Виталий Дрожжа занимал пост главы Минлесхоза с 2018 года. В мае 2022 года его уволили из-за «проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». Затем появилась информация о его задержании.