В Беларуси экс-министра лесного хозяйства могут посадить на 15 лет 6 30.11.2022, 13:47

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Виталий Дрожжа

Его обвиняют во взяточничестве.

Бывшего министра лесного хозяйства Беларуси Виталия Дрожжу будут судить по ч.3. ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Минский городской суд 8 декабря приступил к рассмотрению уголовного дела.

Напомним, Виталий Дрожжа занимал пост главы Минлесхоза с 2018 года. В мае 2022 года его уволили из-за «проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». Затем появилась информация о его задержании.

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