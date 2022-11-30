Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в России 4 30.11.2022, 13:52

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Алла Пугачева

Знаменитость окончательно разрывает все связи с РФ.

Российская певица Алла Пугачева закрыла свою последнюю компанию в России. Речь идет о компании АБП, которая ведет деятельность в сфере радиовещания, в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

По данным системы СПАРК, заявление о ликвидации компании было подано 23 ноября, сообщает Charter97.org.

Известно, что песни Примадонны перестали исполнять по российскому радио.

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