Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в России

Знаменитость окончательно разрывает все связи с РФ.
Российская певица Алла Пугачева закрыла свою последнюю компанию в России. Речь идет о компании АБП, которая ведет деятельность в сфере радиовещания, в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.
По данным системы СПАРК, заявление о ликвидации компании было подано 23 ноября, сообщает Charter97.org.
Известно, что песни Примадонны перестали исполнять по российскому радио.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com