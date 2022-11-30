Житель Жабинки «оскорбил» Лукашенко и Эйсмонт 3 30.11.2022, 14:01

2,034

Диктатора и его пресс-секретаря «унижали» с «неустановленного устройства».

Суд Березовского района вынес приговор жителю Жабинки Алексею Михнюку, обвинив его в «оскорблении» Лукашенко и «представителя власти».

Об этом сообщает сайт ПЦ «Весна».

Дело рассматривал судья Дмитрий Ковалевич.

Согласно материалам уголовного дела, Алексей Михнюк с неустановленного устройства в «экстремистских» Telegram-чатах неоднократно размещал сообщения, содержащие высказывания, выраженные в неприличной форме, «унижающие честь и достоинство» Александра Лукашенко. Также обвиняемый размещал «оскорбления» в адрес пресс-секретаря администрации Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Суд Березовского района вынес обвинительный приговор, присудив Алексею Михнюку лишение свободы в колонии в условиях общего режима сроком на один год и шесть месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».