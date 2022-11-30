В Екатеринбурге начали жечь машины с наклейками Z 1 30.11.2022, 14:08

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иллюстрационное фото

Авто забросали «коктейлями Молотова» на территории Чкаловского района.

Полиция в Екатеринбурге разыскивает «пробандеровски настроенных» поджигателей машин с буквой Z, пишет ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

«Такие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района», — заявил официальный представитель ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По его словам, МВД пытается установить личности ночных поджигателей. «Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона, также проводят иные оперативные мероприятия, огласке не подлежащие», — отметил Горелых. Полковник призвал екатеринбуржцев сообщить информацию о злоумышленниках «хотя бы конфиденциально».

Видео с поджогом автомобилей с наклеенными на них буквами Z в Екатеринбурге 28 ноября опубликовал журналист Александр Невзоров. Неизвестные забрасывали машины «коктейлями Молотова» или обливали бензином и поджигали. Невзоров отметил, что он не знает, кто совершает поджоги, а видео ему прислали.

Ранее в Екатеринбурге уже задерживали местного жителя, который обливал красной краской машины с символами Z и V. Он объяснил свои действия пацифистскими взглядами. На задержанного составили три протокола о «дискредитации армии» (20.3.3. КоАП). Также в начале октября неизвестный изрубил топором машину с наклейкой Z в одном из дворов в микрорайоне Уралмаш.

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