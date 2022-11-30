Экономист: По итогам 2023 и 2024-го инфляция в Беларуси может превысить двузначное значение 30.11.2022, 14:29

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Рост цен можно замедлить, но только временно.

Экономист Лев Марголин в интервью «Филину» прокомментировал макроэкономический прогноз Евразийского банка развития для Беларуси.

Согласно прогнозу аналитиков, экономика Беларуси в 2023 году вырастет на 0,3%, а в 2024-м — на 0,5%.

— ЕАБР всегда дает несколько вариантов прогнозов. В том числе который приведен — это базовый, с их точки зрения. Это означает, что, возможно, будет и хуже.

Но даже если остановиться на этом базовом варианте, нужно иметь в виду, что рост, который они прогнозируют на 2023-2024 годы, это так называемый восстановительный рост.

Это значит, что если в текущем году ожидают падение ВВП на 4,6%, по отношению к 2021 году, то в лучшем случае в 2023 году падение может составить 4,2%, а в 2024 – 3,7%. То есть, ни в 2023, ни в 2024 году, даже по такому благожелательному прогнозу банка, мы не вернемся к уровню 2021 года. И при этом возможны варианты, когда ситуация будет еще хуже.

В прогнозе, в частности, говорится, что «благодаря постепенной адаптации к санкциям экономический спад в России замедлится до 2%, а в Беларуси ожидается восстановительный рост на 0,3%».

Каким образом можно адаптироваться к санкциям, если они сохранятся? Если не будет экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов в полном объеме?

Да, возможно они имеют в виду, что если нам удалось переправить на РФ или через нее, условно говоря, 50% добычи калийных удобрений, то в следующем году, может быть, нам удастся уже 55%.

Но факт остается фактом: даже в самых благополучных прогнозах они считают, что санкции сохранятся, восстановление уровня 2021 года и близко не просматривается.

— Аналитики Евразийского банка развития полагают, что в следующем году в Беларуси могут ввести послабления по госрегулированию цен. Насколько это реально?

— Думаю, все так считают, потому что всем, кроме отдельных фигур во власти, понятно, что это было неудачное решение, и регулирование цен директивным способом никогда ни к чему хорошему не приводило.

Да, действительно инфляцию можно замедлить, но только временно, потому что инфляционные процессы остановить таким образом нельзя, их можно притормозить, а потом они снова рванут вперед.

Кроме того, это чревато сокращением ассортимента предлагаемых товаров, а в некоторых случаях — пустыми полками в магазинах. Поэтому резонно предположить, что через какое-то время, по крайней мере, правительство Беларуси будет искать способы, как с наименьшими потерями выйти из этой ситуации.

И соответственно, выходом будут какие-то послабления в ценовом регулировании. Уже сейчас звучат голоса, что вот это продукт не первой необходимости, зачем его регулировать.

В результате, полагаю, послабления будут выглядеть таким же образом, как несколько лет тому назад, когда был перечень товаров, на которые цены регулировались, а все остальное будет постепенно отпускаться под благовидным предлогом, что сложная ситуация преодолена, и теперь можно регулирующие меры ослаблять.

— Говоря о рисках для белорусской экономики, эксперты ЕАБР отмечают, что скорость налаживания производственно-логистических цепочек остается ключевым фактором неопределенности.

— Риски, безусловно есть. Почему я и подчеркиваю, что тот прогноз, который дают аналитики, благоприятный. Гораздо более реальным, на мой взгляд, представляется прогноз дальнейшего падения, даже по сравнению с 2022 годом.

Потому что теперь Россия — наш основной и практически единственный внешний торговый партнер, если не считать Китай и другие страны. На РФ санкции только начинают действовать. Не забывайте, что с 5 декабря начинает действовать потолок цен на нефть, а с 1 квартала — потолок цен на нефтепродукты. Это все будет оказывать угнетающее воздействие на российскую экономику и, соответственно, на белорусскую, которая все больше и больше от российской экономики зависит.

Поэтому более реальным, на мой взгляд, является вариант продолжения падения, может быть, не такими темпами, может быть, не 5% ВВП, а до 1%.

— Аналитики Евразийского банка развития считают, что по итогам 2023 года инфляция в Беларуси составит 8%, в 2024-м — 6,8%, а в этом — 15%. Как вы оцениваете этот прогноз?

— Это очень оптимистический прогноз. Дело в том, что, в отличие от ВВП, инфляция не оглядывается на предыдущие годы. Потому что если в 2022 году цены вырастут на 15%, то это каким-то образом будет компенсироваться ростом зарплат, пенсий и так далее. И в 2023 году инфляция фактически начинается с нуля, независимо от того, каких показателей она достигла в 2022 году.

8%, 6,8% — это тот уровень инфляции, который был в достаточно благополучные годы. Поэтому я не исключаю, что по итогам 2023 и 2024 годов инфляция тоже может превысить двузначное значение.

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