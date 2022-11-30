Банк отказался вернуть белорусу вклад, хотя деньги были нужны на лечение 3 30.11.2022, 15:19

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Вопрос пришлось решать в суде.

Клиент «Паритетбанка», столкнувшись с проблемами со здоровьем, попытался вернуть свой безотзывный вклад раньше срока, но решить вопрос с банком полюбовно не удалось. Мужчине пришлось обращаться в суд. Подробности разбирательства рассказала пресс-служба Верховного суда.

Клиент заключил договор с банком 28 февраля 2022 года — положил 350 тысяч российских рублей (около 4200 долларов по тогдашнему курсу ЦБ РФ) на безотзывный депозит сроком на шесть месяцев. Но уже в марте у мужчины усилились проблемы со здоровьем — обострились болевые симптомы после перенесенной аварии. Ему нужно было провести операцию и протезирование в клинике в России, а на это требовались деньги — медцентр оценил затраты в сумму до 450 тысяч российских рублей.

Мужчина несколько раз обращался в банк, чтобы ему вернули вклад, но получал отказы. Впрочем, банк был готов перевести деньги безналом на счет клиники, но на это уже не соглашался сам клиент. В итоге он обратился в суд с требованием расторгнуть договор и взыскать с банка еще и компенсацию морального вреда в 5000 рублей.

Через пару месяцев, когда дело уже было в суде, банк пошел на соглашение с клиентом, расторг договор и вернул ему вклад. Но мужчина иск из суда не забрал, поэтому было назначено разбирательство. Рассмотрев имеющиеся факты, в июле суд постановил, что банк действительно должен был расторгнуть договор по требованию клиента, так как его условия предусматривали возможность досрочного возврата вклада при достаточных основаниях. Кроме того, с банка взыскали госпошлину в 160 рублей.

Банк попытался обжаловать решение, указав на то, что он еще до суда вернул вклад клиенту и спор на момент заседания уже отсутствовал. По мнению банка, клиент действовал недобросовестно. Но суд второй инстанции постановил, что дело было разобрано верно и оснований для отмены решения нет. Оно было оставлено в силе.

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