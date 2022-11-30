В Гонконге создали компьютерные игры для собак 1 30.11.2022, 15:26

Разработчика вдохновила его собственная дворняжка.

Если ваша собака устала от игры в догонялки и перетягивание каната, возможно, ее больше заинтересуют видеоигры! Стартап Joipaw, базирующийся в Гонконге, разработал серию игр с сенсорным экраном, призванных поддерживать активность ума наших пушистых друзей.

Такая активность может снизить риск развития деменции у пожилых псов

Основатели компании надеются, что видеоигры принесут собакам много пользы и помогут предотвратить тип деменции, известный как синдром когнитивных дисфункций (СКД) у собак, пишет Techinsider.

Личная история

На создание видеоигр для собак Дерсимa Авдара вдохновила его собственная дворняжка, которую он взял себе в мае 2021 года. Активная собака быстро потеряла интерес к головоломкам и игрушкам, наполненным лакомствами, и стала беспокойной, разрывала мебель и обувь своих хозяев и ходила в туалет на пол квартиры.

Мужчина и его супруга быстро поняли, что все это были симптомы тревоги разлуки, и что Кавет (имя собаки) нуждался в дополнительной стимуляции, когда хозяева покидали дом.

Тогда Авдар прочитал исследование Университета ветеринарной медицины в Вене, в котором утверждалось, что если пожилые собаки будут играть в игры на сенсорном экране, это может предотвратить снижение когнитивных способностей. В работе говорилось, что в отличие от щенков или молодых собак, старые собаки почти никогда не подвергаются дрессировке или умственным испытаниям.

Так в голову Авдару пришла идея создания специальной консоли для собак, которая могла бы служить инструментом профилактической помощи пожилым псам, и занимала бы гиперактивных молодых собак.

Какие игры предлагает платформа

На сегодняшний день консоль поддерживает игры по типу «Бей крота», когда на экране одновременно появляются несколько кротов, который нужно успевать схватить, а также пинбол.

Также платформа имеет функцию слежения за псом, когда хозяин покидает дом. Кстати, владельцы тоже могут играть, и даже сравнивать свои результаты с собачьими! Joipaw также надеется в будущем включить игры, в которых собаки могут играть против своих владельцев.

Как научить пушистика играть

Сейчас все игры все еще находятся на стадии тестирования, но все они предназначены для воспроизведения на сенсорном экране, который можно облизывать. Команда Joipaw отмечает, что собак можно научить работать с экраном, намазав его чем-нибудь вкусненьким!

Соучредитель Дерсим Авдар рассказал, что при тестировании игр почти с двумя десятками собак «самым трудным шагом» было постепенное сокращение вкусного поощрения, чтобы заставить псов играть самостоятельно. Но, когда этот рубеж преодолен, наступает «волшебный момент, когда вы видите свет в глазах животных». Кстати, дополнительные лакомства раздаются с консоли, когда собака выигрывает игру.

Обычно собаке требуется один или два 30-минутных сеанса, чтобы научиться играть в игру Joipaw, но некоторые собаки получают это всего за десять минут.

Сейчас создатели работают над сервисом подписки на игры, о даже выпуска они не говорят.

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