«Директор откупился недорогим набором полушоколадных конфет» 4 30.11.2022, 16:15

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Белорусы рассказали о планах на новогодние корпоративы.

Чуть больше месяца осталось до Нового года, некоторые компании уже забронировали места в заведениях, чтобы провести корпоратив для своих сотрудников. Еще для части фирм эти заботы проходят мимо — совместные коллективные праздники они не устраивают. «Зеркало» узнало у белорусов, как у них на работе будут отмечать наступление 2023 года.

«Если бы застолье оплатила фирма, то от похода я не отказалась»

Около пяти лет Алеся (имена героев текста изменены) работает в частной фирме, которая продает запчасти для сельхозтехники. Компания показывает прибыль, а по долгам рассчитывается вовремя. Штат сотрудников — около 100 человек, но корпоративные мероприятия здесь проводить не принято, за годы существования совместные выезды были лишь считаные разы.

— К Новому году нам раздали подарки — бутылка шампанского и банка красной икры, сотрудникам детей закупили конфеты. Корпоратива от фирмы не будет, даже в виде общего сбора и символического бокала шампанского, — рассказала Алеся.

Правда, некоторые сотрудники организовались сами и предложили своим коллегам скинуться по 140 рублей на корпоратив, из них 100 рублей — за блюда (без алкоголя), 40 рублей — за программу. Из 100 человек согласились на совместный отдых не больше 20.

— Я не пойду. У меня заработок не больше 1300 рублей, не могу из них выделить деньги на корпоратив — дороговато выходит. Потому что в итоге сумма выйдет больше 140 рублей. Ведь надо будет еще что-то купить для наряда, в ресторане придется раскошелиться на спиртное, потратиться на такси (по крайней мере, на обратную дорогу).

Девушка считает, что суммы, которую предложили отдать на корпоратив, вполне хватит на то, чтобы несколько раз сходить, например, в недорогое заведение общепита и заказать там горячее блюдо и два бокала пива. Обычно за одно такое посещение она платит около 50 рублей.

— Я не сожалею о том, что останусь без коллективного праздника. Это работа, особых друзей у меня там нет. Хотя, если бы застолье обошлось максимум в 100 рублей или его оплатила фирма, то от похода я не отказалась.

«Возможно, решили не устраивать пир во время чумы»

Михаил живет в областном центре Беларуси, он — айтишник, работает в компании, которая занимается web-приложениями. В фирме трудятся около 100 человек. Обычно в их компании корпоратив проходит два раза в год — летом и зимой. Но, например, в 2020 году празднование Нового года на предприятии было в онлайн-формате: в обозначенное время коллектив собрался возле компьютеров, послушали поздравительную речь от руководства, было награждение отличившихся сотрудников, провели «что-то вроде мозгобойни». По мнению Михаила, мероприятие было не очень интересное, поэтому он там надолго не оставался.

В этом году айтишники ожидали традиционного корпоратива с походом в ресторан, тем более начальство об этом поговаривало. Но потом сотрудникам объявили, что корпоратив будет в онлайне.

— Сказать, что все были недовольны — это ничего не сказать. Кто-то матюкался, кто-то просто обиделся, — рассказал Михаил. — Почему начальство решило отказаться от традиционного корпоратива, пока никто не знает, только догадки. Возможно, решили не устраивать пир во время чумы, а может, просто с финансовой точки зрения дорого получается, хотя никогда не было такого, чтобы жалели денег на корпоратив. Хотя в этом году нам говорили, что бюджет, по сравнению с прошлогодними показателями, значительно просел.

После этого сотрудники решили, что сами себе устроят праздник. Набралось около 50 желающих повеселиться. Подсчитали, что банкет будет стоить 200 рублей с каждого, его решили организовать в известном заведении областного центра.

— И как бы это комично ни звучало, начальство тоже будет на организованном нами корпоративе. Кстати, подарки от фирмы нам должны подарить, а вот денежную премию у нас обычно не дают.

«Оплачивает фирма, мы сами только за "догон"»

Минчанин Игорь работает в частной фирме, которая оказывает услуги в сфере промышленности. Штат компании небольшой — 12 человек, для них руководство организовывает новогодний корпоратив. На праздник приходит чуть больше людей — зовут еще несколько партнеров, с которыми компания в хороших отношениях.

— Помню, в 2021 году, когда были ковидные времена, Новый год с коллективом отмечали прямо в офисе. Но тогда ничего интересного не было. В прошлом году ходили в ресторан «Тимохин двор», тогда было простое застолье. В этом году мы тоже собираемся в ресторан, но уже планируем заказать ведущего, чтобы была какая-то программа и развлечения. Банкет оплачивает фирма, мы сами платим только за «догон», если кому-то хочется, — рассказал Игорь о планах своей фирмы на корпоратив.

Какие блюда будет заказывать компания, еще не решено, но сотрудник уверен, что скромным салатиком и бокалом вина не обойдется. Например, в прошлом году было горячее блюдо — картошка с мясом, рыбные блюда и «еще что-то большое», также два

салата, мясные и сырные нарезки, овощи, фрукты. Алкоголь закупали сами сотрудники.

До кафе коллектив доедет на автомобилях начальства, на чем разъезжаться, приглашенные уже будут решать сами.

Игорь отметил, что корпоратив — это и есть главный подарок каждому сотруднику, дополнительных презентов дарить не будут, кроме одной работницы — у нее есть ребенок и для него приготовили конфеты.

Банкет, развлечения, подарки за достижения

Илона работает в компании, которая занимается продажами товаров народного потребления и имеет филиалы в России и Казахстане. В их коллективе более 200 человек. Девушка рассказала, что различные праздники, в том числе и Новый год, в фирме всегда отмечали, не исключением стал и наступающий. Весь корпоратив оплачивает компания.

— Мы собираемся ехать в Силичи. Туда едут только сотрудники Беларуси, сколько точно, пока не знаю — обычно за две недели до корпоратива в общий чат сбрасывают опрос, кто едет, а кто нет, чтобы понять примерное количество. Но обычно едут 100−130 человек, — рассказала Илона.

Для доставки людей в Силичи организован трансфер, но кто-то решает ехать на своем транспорте. Работников фирмы ждет банкет и развлекательная программа с конкурсами. Также во время корпоратива будут подводить итоги уходящего года, за лучшие достижения будут награждать подарками.

Если кто-то из работников решит не возвращаться в день корпоратива в Минск, то гостиницу они снимают уже за свой счет.

Директор «откупился недорогим набором полушоколадных конфет»

Жительница райцентра в Брестской области Снежана — сотрудница частной фирмы, которая работает в легкой промышленности. Штат предприятия около 100 человек — по меркам города это считается большая компания. Доход у фирмы стабильный, работает она с прибылью, средний заработок сотрудников — 1000 рублей, для их города это «довольно хорошие деньги».

— О корпоративе у нас никто еще даже не заикался. Думаю, что его вообще не будет, как не было все предыдущие годы, — рассказала Снежана.

Сотрудница говорит, что не страдает от того, что совместного праздника с коллегами не будет — она не любит шумных компаний. Хотя, по ее мнению, руководство имеет возможность его сделать — финансы есть.

— Но это же директор должен запустить деньги в свой карман и отдать людям. Зачем ему это? У него семья живет за границей, он сам туда-сюда ездит, ему, наверное, нужнее, — иронично говорит собеседница. — Он откупился тем, что подарил каждому сотруднику по недорогому набору полушоколадных конфет. Ох, пусть бы лучше вместо него купил одну хорошую дорогую и качественную шоколадку.

Девушка предполагает, что в последний рабочий день перед Новым годом ее коллеги сами организуют «мини-корпоратив за швейной машинкой»: соберутся на 15 минут, чтобы поднять пластиковый стаканчик с шампанским, произнести тост и пожелать всего хорошего.

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